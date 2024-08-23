桃園市政府青年局辦數位多媒體專題演講與就業媒合會，邀請LINE VOOM團隊分享AI短影音與數位行銷新趨勢，並深入分析短影音崛起趨勢及對數位行銷的深遠影響。（青年局提供／廖姮玥桃園傳真）

桃園市政府青年局辦數位多媒體專題演講與就業媒合會，邀請LINE VOOM團隊分享AI短影音與數位行銷新趨勢，並深入分析短影音崛起趨勢及對數位行銷的深遠影響。團隊透過豐富的市場洞察和實際案例，展示LINE VOOM如何運用短影音提升品牌影響力，不僅體現LINE在數位行銷領域的創新能力，也為青年朋友們提供經驗和見解。現場亦有眾多知名企業參與媒合。

媒合會邀請多家知名企業參與，包括新創科技領域的雲育鏈股份有限公司與環球購物中心股份有限公司等，提供電商行銷設計師、平面設計師等職缺。此外，現場還設有職涯諮詢攤位，特別邀請資深職涯諮詢師提供免費諮詢服務，幫助青年釐清職業發展方向。

青年局長侯佳齡說，為了因應數位時代新趨勢，規畫一系列線上學習AI海報設計、影音製作、創意插畫、數位行銷以及ChatGPT人才培訓等課程，並與實體就業媒合緊密結合，幫助青年能學以致用。下一場媒合會將邀請到IKEA 宜家家居、精材科技股份有限公司、金田餐飲股份有限公司、精立數位有限公司等精選企業提供職缺媒合機會，歡迎民眾踴躍報名。

桃園市政府青年局辦數位多媒體專題演講與就業媒合會，邀請LINE VOOM團隊分享AI短影音與數位行銷新趨勢，並深入分析短影音崛起趨勢及對數位行銷的深遠影響。（青年局提供／廖姮玥桃園傳真）

此外，數位線上課程現正熱烈舉行中，可透過「求職應援 相約桃園」網頁報名，而網頁還提供桃園在地上百家知名企業的正職、兼職及實習機會，以及免費線上諮詢服務，針對職涯規劃、人際關係、財務管理、壓力調適及轉職諮詢等方向提供具體回饋及建議，詳情請上「求職應援」網頁查詢。