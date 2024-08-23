台新金、新光金22日召開記者會，宣布通過換股合併計畫，並計畫更名為「台新新光金融控股股份有限公司」，中信金隨後上演「搶親」新光金戲碼，23日喊出每股14.55元的搶親價碼；新光金員工要暴動了，「西瓜偎大邊」 效益下，員工私下透露，今天上午傳出中信金每股14元以上搶親，辦公室內9成員工都說要參與，如今14.55元價格出爐，推估只有管理職以上如經理人、副總等不會參與，而這些管理職不是不想，而是考量可能會公開而不敢加入。

新光金股價長期在8、9元低檔徘徊，最近合併議題吵翻天，罕見突破12元以上水準，新光金員工透露，員工都有認股、信託等機制，資深員工手上有上百張持股也不足為奇，不論台新金合意合併或中信金搶親成功，現在中信金願意出高價，機會難得、當然要參加。

員工指出，新光金目前的經營階層給予合併後「全數留用」承諾，但歷經前公司合併的經驗，直言這是場面話、聽聽就好，試問金金併哪裡需要這麼多副總、經理人與內勤人員，現實的營運是營業據點過近，後續有子公司整合等問題，面對合併後的不確定性，中信金願意出高價，新光基層員工當然先獲利了結、現金入袋才最實在。