（23:10更新--人質獲救）俄羅斯西南部伏爾加格勒州（Volgograd）首府附近的監獄，周五（23日）發生喋血事件，至少3名囚犯挾持多名人質，獄方工作人員至少1人遇害，場面血腥。這是今年6月以來俄羅斯監獄發生的第2起劫持人質事件。俄羅斯安全部隊稍晚突擊進入監獄解救人質，據傳挾持獄警的4名囚犯至少1人被殺。

伏爾加格勒州（Volgograd）位置介於烏克蘭與哈薩克之間的俄羅斯西南部，首府伏爾加格勒市位於窩瓦河西岸。綜合路透社、法新社、《莫斯科時報》報導，俄羅斯聯邦監獄管理當局周五透過聲明表示：「懲教機關紀律委員會開會時，幾名罪犯劫持了員工。目前正採取措施解救人質。有人員傷亡。」

當局向俄新社（RIA）說明，這起挾持流血事件發生在蘇羅維基諾鎮IK-19（IK-19 Surovikino）流放地。這座監獄位於伏爾加格勒市以西約120公里處。官媒引述監獄當局說法報導，有多名監獄工作人員受傷。塔斯社（TASS）稱，至少有3名囚犯攻擊獄方人員。與俄國執法部門關係密切的新聞頻道Baza稱，涉案囚犯一共4人，其中1人遭突擊進入監獄的安全部隊殺害；所有人質均已獲救，但人數未知。

🚨 HOSTAGE CRISIS: ATTACKERS DEMAND $2M & HELICOPTER IN RUSSIA PRISON STANDOFF



According to Kremlin media, attackers are allegedly demanding $2 million, a helicopter, and an air corridor in exchange for hostages at a Russian prison.



Reports state that at least 2 prison… https://t.co/zbnLIJJTcm pic.twitter.com/8u58FdgKoZ — Mario Nawfal (@MarioNawfal) August 23, 2024

通訊應用程式Telegram出現了未經證實的照片顯示，IK-19好幾個囚犯站在一名倒地的獄警面前，這名獄警身上血跡斑斑。新聞頻道Mash發布的影片顯示，襲擊者至少2人，其中1人自稱他們是伊斯蘭國（Islamic State）武裝份子、高聲自稱「聖戰士」，並已掌控這座監獄。影片顯示至少4名身著制服的監獄人員渾身是血坐在地上或倒臥地面，地板有多處血跡。其中3名獄警躺著一動也不動，其中1人喉嚨遭割斷。另1人筆直坐在門口，1名持刀男子架住他的脖子。

另有未經證實的網路流傳影片顯示，4名囚犯聲稱企圖越獄。4人在監獄院子裡踱步，1名全身是血的監獄人員被扣為人質。囚犯之一似乎穿著簡易炸彈背心，其他3人手持刀子與鐵鎚。其中一名男子發表了一段落落長的獨白，提及俄羅斯「壓迫世界各地的穆斯林」。

Latest news from #Russia 🇷🇺 today is that a couple of detainees managed to break out of a prison in #Volgograd and stab their guards.



The escapees subsequently declared loyalty to the #IS terror organization. pic.twitter.com/QnBl90ukPI — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) August 23, 2024

阿拉伯衛星電視台援引俄羅斯官媒稱，至少1名監獄工作人員被殺，但影片顯示死亡人數幾乎可以肯定不只1人。當地新聞網站公布多達4名涉嫌襲擊者的姓名、聲稱他們是烏茲別克和塔吉克公民。路透社報導，俄羅斯新聞媒體稱，其中3人因毒品罪入獄，另1人因無預謀的殺人罪入獄。

根據俄國監獄服務網站描述，IK-19由當局指定為「嚴管體系」監獄，最多可關押1241名男性囚犯。這是今夏俄羅斯南部地區監獄發生的第2起劫持人質事件。今年6月，與烏克蘭接壤的南部羅斯托夫州（Rostov）一處拘留所，有6名宣誓效忠伊斯蘭國的囚犯挾持2名獄警，俄羅斯特種部隊成功救出2名獄警，6名囚犯有5人被殺，1人後來被控恐怖主義罪名遭判20年監禁。