幻藍小熊（GENBLUE）團員采甄、許媛媛、毓登近來拍攝首部韓綜真人實境秀《加一點，出道魔法配方》，邀來韓國兩大男神金在煥、「iKON」宋允亨助陣，並一起在節目中挑戰下廚，更體驗切生章魚、剁雞肉等，意外發現她們恐怖刀、放聲大叫等行徑，讓金在煥、iKON宋允亨當場被逗樂。

「幻藍小熊」毓日前拍攝實境秀，與男神宋允亨一起下廚互動。（天空娛樂提供）

采甄個性直率，自認在團體中的定位是綜藝擔當，金在煥竟搖頭又誇讚說：「妳應該是門面擔當吧。」暗爽在心裏的采甄也嘴甜說：「前輩才是顏值擔當。」許媛媛則獻唱自創曲，金在煥聽完稱讚不已，隨後還為滿足采甄及許媛媛的願望，臨時加碼拿起許媛媛的吉他自彈自唱「Wanna One」夯曲〈Energetic〉，許媛媛開心喊：「這把吉他要永久留存當傳家之寶。」

幻藍小熊首部韓綜真人實境秀日前於SBS Medianet、遠傳friDay影音開播，繼Super Junior的利特、KARA許齡智擔任嘉賓後，男神金在煥及宋允亨將在第4、5集節目中分別與采甄、許媛媛及毓於廚房做菜互動，身為前輩的金在煥、宋允亨也暖心給予3位後輩鼓勵，分別送給她們「自信」、「堅持所愛」及「相信自己」，鼓勵她們持續努力、勇往向前。