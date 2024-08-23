蕭秉治將在12月7日重返小巨蛋開唱，憶起出道至今走過低潮期，回歸歌壇後，師兄「五月天」一路相挺，很感謝老闆五月天給他很多站上大舞台的機會，「也在每次出新歌時都幫我宣傳和大力幫助。」他之前替Energy創作〈分合〉，Energy7月小巨蛋上喊話想看蕭秉治再度攻蛋，如今他時隔10年將重返小巨蛋，感激說，前輩兼師弟的Energy那一席話給他很大的鼓勵。

蕭秉治看著Energy為了復出之作的努力，積極運動維持最佳狀態，「看到他們用這麼完美的狀態唱跳了一整晚，更讓我覺得一定要好好操練體能，才能在12月7日當晚毫無保留地把最好的一面，呈現給買票進場的觀眾」，他近日開始在安排演唱會歌單，9月展開為期3個月的密集體能訓練、勤練舞技，行程滿檔。

他小巨蛋門票將在25日於拓元售票系統開賣，9月14日於台北信義新光三越香堤大道廣場舉辦限定簽票會。曾創作多首破億夯曲的他，被阿信誇讚音樂創作辨識度很高，怪獸也在他「凡人」演唱會台北、北京、台中等站上擔任他的嘉賓，更利用彩排空檔傳授舞台表演經驗，私下也分享養生飲食給他，瑪莎則在他第二張專輯《狂人》無償幫他錄製〈逃〉的貝斯，滿滿回憶，讓他覺得超級幸福。