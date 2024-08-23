蘇打綠近期推出「二十年一刻」巡演期間單曲計畫，力求每一站於現場演唱一首限定新歌，如今尚未食言的他們23日釋出新歌〈一整天〉，青峰分享，這首是六年前的創作，原本計畫收錄在他個人《太空人》專輯中，但最後因為專輯主題而未收錄，打趣說道：「這首是我自己的棄曲，自己退給自己的歌。」

他們日前首唱〈一整天〉，小威率先公開私下一整天的行程，提及他在演唱會當日忙著陪伴老婆、岳母、小孩，接著細數老婆Sunny一整天的行程，包括喝酒、嫌熱、不出門及不斷地問小威為什麼沒安排行程，小威最後仍跟上萬名觀眾放閃，「沒關係，她一整天愛我」，馨儀分享一整天被小威叫去陪小孩，阿福是去健身房只摸器材不健身，青峰則幽默喊，演唱會已變成團員們的一周日常分享，團員們之間的對話已經演變成「只要你不尷尬，尷尬的就是別人」，逗笑全場歌迷。

青峰特地介紹新歌〈一整天〉，表示當初討論要如何呈現新歌時，覺得應該是在這二十年當中最原始、最不畏懼，帶點草莽之氣的蘇打綠，因此挑選期間反覆製作的新歌demo，並在演唱會上限定的一刻呈現給粉絲。