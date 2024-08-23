華城電能指出，全台電動車領牌台數持續增加，交通部去年頒布且實施「電動汽車充電專用停車位及其充電設施設置管理辦法」，規定公有路外停車場必須確保至少2％的停車位配備電動車充電設施，民營路外公共停車場需達1％以上，此項政策目的在解決電動車使用者的里程焦慮問題，並提高充電的便利性。截至2024年6月，全台電動車78,801輛僅有7,328座慢速充電樁、2,236座快充樁，顯示充電基礎設施還有很大的成長空間。

華城電能表示，台北市智慧化停車搜尋服務透過結合物聯網技術與即時數據分析，提供車位查詢及導航功能。民眾可透過手機應用程式即時查看附近可用車位，避免不必要的繞行和時間浪費，並整合支付功能，車主可自由選擇悠遊卡、信用卡、Apple Pay行動支付…等多元付費方式，省時又便利。此外，本案皆設置AI車牌辨識系統，無人化智慧管理充電停車位；透過多元的便民條件，為民眾打造安全生活網絡。

華城電能指出，與台北市政府合作佈建電動車充電樁，是華城電能今年初開發完成上線的第四代充電系統，不僅用手機就可以知道充電樁資訊與遠端操作，AIOT還有資安防護功能也大大提升。相較於同業，公司自行開發雲端後臺管理系統可搭配充電樁使用，充電樁透過IOT技術將車主充電即時資訊回傳至雲端管理後臺，提供社區大樓或場域業主遠端監控與所有充電樁管理，包括自動偵測、診斷、修復等功能。華城電能目前推出全新APP優化2.1版，不但大大簡化如隨插即充、感應充電與多元支付等充電操作程序，全新的視覺設計、多項實用功能與會員等級優惠的制度，更提升使用者充電體驗。

華城暨華城電能執行長許逸晟表示，華城2020年在內湖推出第一個創、儲、充的充電站，也是第一家開始收費與第一個推出充電站APP的營運商，目前EVALUE的會員數超過7萬人，全台九成以上的電動車主都有下載EVALUE APP，市佔率居全臺之冠，並在全臺都設站點，營運站點數也是首屈一指。目前業務包含多款AC、DC充電樁與充電站建置、車主家用充電樁場勘及安裝、EMS能源管理系統與充電營運。同時，公司也與國內八成以上的電動車品牌合作，提供客戶充電設備的設計、申請、安裝一條龍服務，並搭配自行研發雲端充電管理系統及車主充電APP，成為市場一站式充電解決方案領頭羊。

許逸晟指出，EVALUE致力於擴大其在臺灣充電市場的領導地位，計劃在2026年底目標於全臺建立3,700座充電樁。華城電能持續在全臺精華地段增加充電站，並與飯店業者、遊樂園及國家風景區等多元目的地合作，以佔據關鍵位置。

許逸晟強調，EVALUE每季都會推出不同的優惠活動，不斷增進會員福利，提高用戶黏著度，這種全方位的策略不僅符合消費者的使用習慣，也有助於EVALUE在競爭激烈的充電市場中鞏固其領先地位。