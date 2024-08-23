林書立為我國最重要防詐政府機關一員，對於我國及全球詐騙趨勢相當熟稔。他表示，因我國儲蓄率高，對詐騙集團有充分之誘因，甚至不同詐騙集團間還會相互合作，對鎖定對象輪流進行詐騙行為。目前警政署已戮力跨業宣導，甚至連宗教業也是政府合作對象之一，惟詐騙集團技術日益精進，利用深偽技術製造假影片，一般民眾稍有不慎即可能落入詐騙陷阱。

林書立呼籲，民眾若遇可疑訊息並須要輸入相關資訊時，不妨先提供錯誤個資，為自己爭取5至10秒之空檔，除能稍微冷靜外，也能觀察詐騙網頁或APP是否出現可疑之處，保障自身權益。

連志清多年來任職於銀行業，因詐騙涉及金流，自身及同事間接觸之詐騙態樣不勝枚舉。連志清表示，雖投資詐騙居詐騙分類排名第一，但證券商並不像銀行業會直接接觸到金流，所以其認為教育宣導面向是證券業較能投入資源之處。

另連志清也分享實務經驗，若須攔阻正在被詐騙之被害人，要循循善誘，耐心傾聽，若直接表明被害人已受騙，反而會傷害被害人之自尊心造成反效果。

林秀倩由業者的角度出發進行分享表示，因詐騙行為盛行，目前在生活上已處處可看到自主性的反詐行動，而我們就需要借助「湧現」的力量，讓反詐行動持續擴大，觸及到每個民眾背後的社群網絡。

林秀倩說，兆豐證券對於公平待客及反詐騙方面，已訂定明確的專責單位，也鼓勵第一線業務人員在反詐策略中扮演關鍵角色，近期該公司就有一名營業員透過關懷客戶機制，攔阻了客戶用複委託投資香港股市的仙股詐騙案件，成功守護客戶財產。