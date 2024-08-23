女團「BOOM！怪物星人」由溫妮WINNI、小V 郁采真、小魏魏嘉瑩、琳誼 Ring所組成，23日推出新單曲〈我不可一世的輕狂〉MV，特別到台南頂頭額沙洲拍攝，有趣的是，她們第一次首唱新歌是在師兄五月天香港演唱會的舞台上，當時天氣是大雨滂沱加上打雷，只能撐著傘敬業演出，沒想到這次MV拍攝氣候完全相反，變成是在遼闊沙漠、還被炎炎夏日「火烤」，真的是飽受另類三溫暖考驗。她們笑說：「真的想像蒲公英一樣，想先飛走。」

為了追求最美的地景畫面呈現，4人不僅得早起拍攝日出戲，下午時還得追日落拍攝唯美夕陽畫面，團員們不嫌苦，任由強風吹襲、忍受沙子狂飛，她們哭嘆：「我們今天超早起床，晚上11點就得開始梳畫，清晨4點就開拍。」小V這次拍攝穿上美美高跟鞋，未料才剛拍就傳出噩耗，整個鞋跟當場斷掉消失在沙洲裡，讓她哭笑不得、只能克難步行；由於在沙洲裡行走移動都相當不容易。

溫妮還自我揶揄：「雙腳深陷進去，會越來越矮，身高只剩145公分。」拍攝充滿各種考驗，小魏苦笑：「感覺過很久，才早上7點。」4人得坐上沙灘車被載到拍攝地，沙漠裡一路崎嶇沙丘高高低低，讓她們在車上東倒西歪、尖叫聲不停，只見琳誼膽子超大，毫無懼怕地說：「非常好玩！我喜歡這種刺激的感覺，生命受到威脅感覺好好。」

BOOM！怪物星人音樂祭將於本周唱回台北，25日下午2點在信義香堤大道廣場登場，邀來黃氏兄弟成員瑋瑋、Ray 黃霆睿擔任特別嘉賓，團員將帶來精彩表演、還可以近距離擊掌互動。