美國聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)預計將於台灣時間週五(23)晚間10點,在年度傑克森霍爾會議(Jackson Hole Economic Symposium)上發表題為「重新評估貨幣政策的有效性與傳導性」(Reassessing the Effectiveness and Transmission of Monetary Policy)的演說。市場將密切關注鮑爾的發言,以探詢有關未來美國貨幣政策的走向。市場目前預期9月降息50個基點(0.5%)的機率約為35%,降息25個基點(0.25%)的機率為65%。

據據西班牙外匯媒體《FXStreet》23日報導,美國今年(2024)7月的政策會議上,聯準會維持利率在5.25%-5.50%不變,並將重點轉向其雙重任務中的充分就業。鮑威爾表示勞動力市場已更趨平衡,並強調他們正在關注雙重任務中的風險,而不再僅僅聚焦於通貨膨脹風險。隨後的數據顯示,勞動力市場雖強勁但不過熱。

然而,7月的就業數據疲軟,加劇了市場對經濟衰退的擔憂。根據美國勞工統計局的報告,非農就業人數(NFP)僅增加11.4萬,失業率從6月的4.1%上升至4.3%。同時,美國勞工部表示,2023年4月至2024年3月期間的非農業就業人數(NFP)下修了81.8萬人。這次「資料補正」引發了數據到底真不真實的問題。

此次修正代表了約 0.5% 的整體向下變化,促使聯準會政策制定者在考慮降息步伐時考慮到就業市場比之前想像的更為疲軟的跡象。 在此背景下,美元(USD)在備受期待的傑克遜霍爾對決前面臨雙向風險。

儘管如此,聯準會7月會議紀要顯示,多數政策制定者認為,如果數據繼續符合預期,可能在下次會議上適當放寬政策。市場目前預期9月降息50個基點(0.5%)的機率約為35%,降息25個基點(0.25%)的機率為65%。