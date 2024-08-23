關於民眾黨政治獻金申報疑雲，主席柯文哲今（21）日晚表示，已經發函給台北市會計師公會，請公會派員協助查核。副秘書長許甫披露，因為高度政治敏感，的確在尋找第三方會計師碰到困難，所以很感謝台北市會計師公會有意願，會一一詢問輪值會計師，希望有好的結果。

民眾黨主席柯文哲今晚在臉書表示，2024總統大選政治獻金申報，嚴重打擊民眾黨形象。他們赫然發現，競總財務長竟將帳務登錄整個外包，而且沒有查核機制，造成令人無法相信的錯誤。

柯文哲對於這次沒有落實財務監督機制，而是相信自己認識50年的同學，這是他自己要深刻反省的。

柯文哲指出，查帳已經完成近8成，但為了完成正式的會計師簽證，今天早上民眾黨已經發函給台北市會計師公會，請公會派員協助查核，希望經由第三方專業機構的獨立稽查，清楚釐清真相。

柯文哲最後向支持者與團隊的大家說聲抱歉，絕對不能因為他或少數人的錯誤，讓希望的火焰就此熄滅。

民眾黨副秘書長許甫在廣播節目《POP大國民》披露，現在在政治敏感時刻，的確在尋找公正第三方會計師碰到困難，高度政治敏感案件的確有困難。所以很感謝台北市會計師公會有意願，會一一詢問輪值會計師，希望有好的結果。