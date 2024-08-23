1.盤後時段臺指期094今天18時10分(較開盤參考價) 上漲137.00點，為22,259.00點。
2.盤後時段小臺指期094今天18時10分(較開盤參考價) 上漲133.00點，為22,255.00點。
3.盤後微臺指期094今天18時11分(較開盤參考價) 上漲134.00點，為22,252.00點。
4.盤後時段電子期094今天18時07分(較開盤參考價) 上漲9.70點，為1,195.00點。
5.盤後時段小型電子期094今天18時11分(較開盤參考價) 上漲8.95點，為1,194.25點。
6.盤後時半導體30期貨094今天17時58分(較開盤參考價) 上漲27點，為6,103點。
7.盤後時段元大台灣50ETF期貨094今天18時05分(較開盤參考價) 上漲1.35點，為182.00點。
8.盤後時段小型元大高股息ETF期貨094今天13時42分(較開盤參考價) 上漲0.05點，為38.65點。
9.盤後時段美國道瓊期貨094今天17時38分(較開盤參考價) 上漲52.00，為40,973.00點。
10.盤後時段美國標普500期094今天18時06分(較開盤參考價) 上漲7.25，為5,623.50點。
11.盤後時段美國那斯達克100期貨094今天18時13分(較開盤參考價) 上漲41.00點，為19,741.00點。
12.盤後時段美國費城半導體期貨094今天17時50分(較開盤參考價) 下跌1.50點，為5,173.00點。
13.盤後時段富時100指數期貨094 結算在9,669.0點，（今日無成交）。
14.盤後時臺幣黃金期貨084 結算在9,713.0點，（今日無成交）。
15.盤後時布蘭特原油期貨114今天17時24分(較開盤參考價) 上漲7.50點，為2,446.50點。
16.盤後時台積電期貨094今天18時15分（較開盤參考價）上漲9.00點，為959.00點。
資料來源：台灣期貨交易所
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