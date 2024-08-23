韓國男團HIGHLIGHT隊長尹斗俊今（23日）受微風百貨之邀來台參加「信義之夜」活動，擔任壓軸嘉賓的他，身穿帥氣黑色套裝，一現身立刻讓現氛嗨到最高點，吸引近500名粉絲朝聖，更有人一早7點就到現場守候，他先用中文打招呼喊「大家好，我是尹斗俊」，並透露昨晚有去品嚐了火鍋，不過因為面對大批媒體，擔心自己拍照不上相，就不敢吃太多，身為吃貨的他，也直呼想大嗑3碗牛肉麵。

此次是尹斗俊繼上月初在高雄舉辦完2場「LIGHTS GO ON, AGAIN」演唱會後，時隔1個月再度訪台，也是他首度以個人身份來台出席活動，尹斗俊說，過去一直都是和團員一起為了演唱會或見面會等活動造訪寶島，「我第一次自己來台參加活動，覺得陌生又害羞，但也很開心」，更在訪問時被麥克風架嚇了一跳，雖然行程匆忙，連他的個人Youtube頻道《放浪者尹斗俊》都沒空拍，但他週三抵台後仍有抽空到飯店附近走走，「希望下次能抽出時間，更悠哉地在台北逛逛。」

而目前HIGHLIGHT巡演已到一段落，尹斗俊表示，下半年還會參加音樂祭等活動，粉絲也會韓國各處不斷看到他的身影。最後，尹斗俊也感謝台灣粉絲，表示自己知道有很多人都是因為他們特別學了韓文，不忘對著粉絲的一鞠躬道謝，相當謙虛有禮。