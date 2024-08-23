新生代女星王淨近來頻繁出現在各大戲劇與電影，演技實力廣受大眾肯定與喜愛，日前卻被網友嫌棄「沒在挑劇本」。為此，好友柯震東也忍不住以自身慘痛經歷來給王淨鼓勵，更表示有部作品票房慘澹，是他自己的錯。

熱愛在threads上與網友互動的柯震東，22日就留言鼓勵王淨，「淨寶真的很棒！應該說就是因為她很會挑劇本又都是挑選了有進入大眾視野的戲才會有了所謂每部都是王淨的感覺！」

柯震東透過自身經歷，向王淨加油打氣。（圖／IG柯震東）

柯震東坦言，像他每部作品都是自己挑選且感到驕傲，「我其實每年都至少有一兩部電影作品，但或許有些沒走進大眾視野，所以沒有都是柯震東的感覺！這點要說王淨不挑劇本嗎？不！應該是幸運與她的能力造就了現在這個景象！」

此外，柯震東還提到他2016年主演的電影《再見瓦城》雖然走上了國際舞台，但在台灣的票房就是只有800萬台幣。由於這部電影是他爆出吸毒事件後的復出之作，讓他不禁吐露心聲：「《再見瓦城》票房的失敗，當年我是一直認為都是我的錯！」

不過8年後再回看過去，讓柯震東有感而發，「我想都是命運的安排！為了一部戲花一年改變自己真的很爽！」最後再次向王淨喊話，「妳也在每一部戲都為自己努力了！管那些沒建設性的酸言酸語幹嘛！繼續當最好的妳啦！」聽到好友的鼓勵後，王淨也感動說：「你幹嘛這樣喇吼！」並承諾自己會越來越好，謝謝大家的加油打氣。

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