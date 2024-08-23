已故前民進黨主席施明德《我只帶來信心》新書今舉行發表會，藍綠「老」政治人物齊聚一堂，大家分享過往與施明德互動的情景，由於當年施明德出獄後，住在陳菊住家樓頂，資深媒體陳文茜說，「陳菊是施明德出獄後第一個真心的女性朋友」。

此外，陳文茜還提到，「民進黨執政後，包括前總統陳水扁、現任總統賴清德不必宣布台獨，都是因為施明德」；施明德當民進黨主席時要去美國國會演說，她跟施談到，台獨黨綱是民進黨基本精神，一但從在野黨變成執政黨後，變成要宣布的國家方向，對美國而言要考慮的會不會捲入美中戰爭，所以這變成是民進黨要考量的一個很大路途。

她說，當時施明德表示，若修改台獨黨綱會在黨內引起很大紛爭，因為她就建議施明德，可以用一個重大聲明，取代去修改台獨黨綱，既保留了原始精神跟態度，也解除原始態度可能引發的風險，因此施明德在美國國會演說時就公開宣佈，「民進黨執政不必、也不會宣布台獨」，那是她跟施明德在辦公室討論出來的一個秘密，

講完那天，黨內就有人在民進黨前抗議「台奸滾出民進黨」，這就是施明德背負的。「他可以跟著民進黨群眾走，變成英雄、不可取代曼德拉，可是他卻用坐牢換來的基礎，完全不在乎地，就像20幾歲的他，想像自己是行動的巨人對抗掌握一切權力國民黨這樣的怪獸」。施明德不是浪漫，說浪漫，好像他很不正常，而是大多數的人都是膽小鬼。

時報出版社今天為施明德舉行新書發表會，邀請監察院長陳菊、前立法院長王金平、外交部長林佳龍、前台北市長郝龍斌、前台大校長管中閔、資深媒體人陳文茜出席致詞，還包括當年跟施明德有革命情感的張溫鷹、張富忠等人。

陳菊第一個致詞時提到，施明德出獄後，就住在他和弟弟共同房子的樓頂；陳文茜致詞則說，施明德在80歲生日當天，她跟陳菊兩個老女人都有出席，施明德一過12點就大喊，「從沒想過會活超過80歲，因為他在20幾歲就被判死刑」。

陳文茜還提到，施明德是美麗島事件最後被釋放的人，早一點被釋放的人，就會當上黨主席，這是沒有想到的事情，他釋放的那一天，像一個巨人一般的政治犯，但也是無家可歸的人，那天晚上，施明德睡在陳菊家的客廳，所以陳菊是施明德出獄後第一個真心的女性朋友。

台北市前市長郝龍斌也談到一段有趣的往事，他說，他在台大任教時，有次施明德在台大校園門口抗議軍人干政，他特意前去和施明德握手；五年後兩人都當選立委，施明德在立院叫住他，並問他，「身為郝柏村之子，為何當時還和他握手？」

郝龍斌說，當時施明德剛出獄不久，他則回說，自己佩服一個人久經牢獄，還敢出來抗議，不改變自己理念的勇氣，才特別前去致意。