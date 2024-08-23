藝人賈永婕將接任台北101董事長一職，行政院長卓榮泰23日接受媒體專訪透露，賴清德總統肯定此人事「非常有高度」，重賈永婕在公益、演藝、時尚、文化領域的表現，也對民主理念有所闡述，盼她用新的概念經營101。

卓榮泰指出，賈永婕在公益方面，甚至在演藝的工作，還有對一些流行時尚的一些表現，卓榮泰說，他曾經跟賈說過，101是台灣的象徵，每次在台灣重要的時刻，甚至在台灣有一些天災地變的時候，101都會打出亮亮的燈鼓勵，安撫人心，他跟未來的賈董事長說，「她如果去了以後它每天都會很亮」。

卓榮泰指出，101有一個非常獨特的垂直馬拉松的活動，在世界上也滿負盛名的，從底下跑到上面去，賈永婕說她真的跑過，董事長如果能夠帶隊跑垂直馬拉松，是一個很好的宣傳跟助力。（行政院提供／游念育台北傳真）

卓榮泰指出，101有一個非常獨特的垂直馬拉松的活動，在世界上也滿負盛名的，從底下跑到上面去，賈永婕說她真的跑過，董事長如果能夠帶隊跑垂直馬拉松，是一個很好的宣傳跟助力。

卓榮泰也說，但重要的是，我們看清楚一個在文化有底蘊的藝人，她對社會的關懷度是這麼樣的深，而且她也相當有民主理念方面的一些闡述，未來我們希望她透過這樣的方式跟國際來做連結。