大陸第4艘航空母艦福建號即將進行第4次海試，航艦上排列有殲-15T、殲-35、空警-600、教練-10J4款戰機，其中可清楚看到3條電磁彈射導軌。退役少將栗正傑表示，福建號可以在短短4個月不到的時間，做第4次海試，讓人家眼睛一亮的是3條電磁彈射，這是亮點。

栗正傑今(23日)在中天《盧秀芳辣晚報 》節目中表示，福建號可以在短短4個月不到的時間，做第4次海試，這是不可思議的速度。他判斷，福建號應該很快就可以成軍，比預期的時間還快。第4次海試是海軍自己在做測試，電戰系統、武器系統、電磁彈射系統，或是跟官兵生活起居相關的，從餐廳到廁所整個都要做驗證、驗收。第4次海試應該是交件過程。

栗正傑接著表示，這次福建號讓人家眼睛為之一亮的是3條電磁彈射，這是亮點。解放軍先做滑跳式起降，福建號不會一下跳到核動力，先使用傳統動力，而後再添加新的技術「電磁彈射」。

栗正傑更指出，空警-600比較大，彈射力量最大。他比較在意的是，最後是否有無人機上艦，因為無人機比較輕、比較小，蠻好用的，若無人機能跟殲-35搭配當作忠誠僚機， 在海上的威力會更大。