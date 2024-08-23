「2024民主黨全國代表大會」美國時間22日落幕，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）正式接受民主黨提名角逐總統大位，台灣觀選團也在芝加哥DNC大會現場體驗造勢熱烈氣氛。 與會的民進黨中執委李妍慧指出，這幾天在多種場合不斷聽到多位美國友人「跨黨派支持台灣的共識」不會因大選結果而改變，所到之處只要聽到是台灣來的觀選團，遇到的美國民眾都親切對待，讓觀選團覺得很溫暖，

民進黨發言人韓瑩指出，對於外交部此次跨黨派觀選團豐富的行程安排，表達肯定與感謝，尤其在DNC大會人潮天天爆滿的情況下，依舊努力爭取到入場票券讓所有訪團成員入場觀選，感受到駐美代表俞大㵢與所有駐美處同仁的辛勞與付出，對於台美關係深化貢獻良多。觀選團將在23日拜會西北大學後，返回台灣。

上午訪團先與聯邦參議員Jeff Merkley會晤，雙方就美中台情勢與人權等議題進行交流。民進黨立委范雲則受到民主黨國際民主協會的邀請，在「國際領袖論壇」中與美國前駐肯亞大使Johnnie Carson、奈及利亞前副總統Yemi Osinbajo、尼加拉瓜民運領袖Suyen Barahona、以及摩爾多瓦的國會議員兼經濟學家Radu Marian，討論當前全球民主遇到的挑戰。

范雲表示，她希望藉由分享親身參與野百合學運與婦女運動成果，讓各國代表了解台灣民主兼顧平等與多元的難得成就。她也透過分享台灣如何抵抗中國的軍事、經濟、滲透與認知戰，訴求民主國家唯有團結才能對抗中國與俄羅斯的威權擴張。

民進黨高雄市議員湯詠瑜表示，此次行程觀選團把握每個可以跟美國各級政治人物互動的機會，介紹台灣、加深認識、尋找可能合作機會等，都獲得非常正面積極的回應。