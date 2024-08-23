台中預售屋市場買氣夯，今年前七月累計推案金額高達3,354億元、年增逾二成，創歷年同期新高，自四月至七月、單月推案金額均暴增至500億元以上！開發商打鐵趁熱、第三季起重量級大案陸續進場，尤其是七期迎來近十年最熱的推案潮，包括聯聚、寶輝、寶璽、國泰、惠宇、麗晨、豐邑等品牌建商接棒推案，業界預期，台中2024年預售市場總銷有機會挑戰6,000億元的歷史大關。

台中七期房仲業者表示，七期整體發展已臻完熟，房價穩定上升，若分區域來看，七期新市政中心位居核心，第三季起包括「寶輝101 theater south」、「聯聚玉衡」、「寶璽天讚」三大豪宅新案將接棒進場；其中，基地位於秋紅谷公園第一排的「聯聚玉衡」，基地面積廣達1,837坪，產品規劃60坪起，總銷280億元，每坪開價9字頭起，高樓層單價有望挑戰三位數。

而七期南側受惠公園綠地與明星學區多，受到家庭客的追捧；七期西側則有完整交通路網加持，房價相對親民，補漲態勢強，成為許多置產族積極鎖定的區域，近期也出現開發商密集布局、創價搶地。

觀察七期西側新推案，基地位於台灣大道、朝富二街口的「麗晨片片山閑」，產品規劃33至42坪，吸引年輕世代和企業二代，目前已揭露部分預售實登，均價穩站7字頭；另位於朝富二街、朝馬路的「惠宇大疆」，產品規劃30至55坪、二至四房，預計第三季進場，市場推估均價將挑戰8字頭。

而七期西側單是今年七月份，就有興富發集團豪砸22億元、購入現址為「國光客運」的651.5坪土地，成交單價高達350萬元；允將建設以高價收購黎明路二段與台灣大道三段口老透天後，已整合約1,800坪土地，未來有機會持續整合，推案單價有望創高。

至於七期南側，近一年包括寶輝、麗晨、國聚、亞昕等建商相繼購地，盤點近期即將進場案，如寶輝「公益路案」位於惠文中小學首排，規劃純住宅產品，尚未公開已先動工；國泰「文心森林公園案」基地位於大墩七街、大觀街口，產品規劃二至三房，備受區域客關注；「豐邑匯禮」基地位於向心路、大墩四街口，預計推出50坪左右、三至四房的宜居住宅。