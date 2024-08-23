澳門一名女子小儀（化名）控訴，指其配偶偉哥（化名）於民國102年6月13日與她在澳門結婚後，共同移居香港生活。然而，數年後，偉哥為了事業發展來台，卻因與女子小彤（化名）在台灣相識，進而發展出不正當關係，小儀認為這已嚴重侵害其婚姻權益，故提出訴訟，要求小彤賠償新臺幣150萬元。

小儀主張，偉哥在台灣認識小彤後，兩人於友人生日派對上交換Line聯絡方式，隨後頻繁聯繫，進而發展為戀人關係，並發生7-8次性行為。儘管兩人在某段時間曾短暫分手，但小彤後來再次與偉哥聯繫，並邀約復合。偉哥在110年7月至10月間返回香港探親期間，小彤不但以挑逗性語言視訊，甚至還穿著暴露與其跨海通話。當偉哥回台後，兩人又多次外出，並發生至少23次性行為。

小彤面對指控時辯稱，自己並不知偉哥已婚，且是偉哥主動追求她，之後更利用威脅手段迫使她拍攝並傳送不雅照片。小彤表示，兩人後來的接觸均是因為偉哥以散佈不雅照片為威脅，她才不得不與其聯繫。小彤強調，自己從未故意侵害小儀的配偶權，應不負賠償責任。

法院審理後指出，根據現行法律，夫妻之間應保持共同生活的圓滿和幸福，若有第三者明知對方已婚，仍介入並發展出超越普通朋友的關係，便可視為侵害配偶權利。小儀與偉哥結婚多年，小彤明知偉哥已婚卻仍與其交往，且兩人的關係已超出一般社交範疇，故小彤的行為確實構成對小儀婚姻權益的侵害。

最終，法院依據法律，判決小彤需賠償小儀45萬元，並支付相關利息。雙方均對判決結果不滿，並提出上訴，二審法官駁回上訴。