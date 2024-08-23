今年「金莎菠蘿蛋黃酥」推出2款不同入數的禮盒，8月31日前舉辦預購活動，2款禮盒各限量1500組，預購還享優惠價。(東京巴黎甜點提供)

「金莎菠蘿蛋黃酥」比一般市面蛋黃酥尺寸為大，豐富內餡選自台灣各地優質食材，從捏製、烘烤到包裝純手工製作。(東京巴黎甜點提供)

「金莎菠蘿蛋黃酥」8月底前5入禮盒原價498元，預購價458元，限量1500組。(東京巴黎甜點提供)

「金莎菠蘿蛋黃酥」9入亮金色禮盒搭配精美紅色燙金印花緞帶，內外皆金光閃閃，堪稱蛋黃酥市場含金量最高蛋黃酥。(東京巴黎甜點提供)

近幾年，蛋黃酥成為節慶新寵兒，眾多品牌一推出蛋黃酥，每每造成民眾瘋搶。曾獲選2022「新北特色好禮」獎項的東京巴黎甜點「金莎菠蘿蛋黃酥」，去年共賣出100,000顆，一推出即大受好評。今年烘烤細節再躍進，讓酥香層級更頂規，且每一顆蛋黃酥皆以金色鋁箔紙張包裝，宛如奢華巧克力般閃閃發光。今年品牌推出2款不同入數的禮盒，即日起至8月31日於南京店及大安店舉辦預購活動，2款禮盒各限量1500組，預購還享優惠價。

「東京巴黎甜點」從電商通路崛起，以彌月蛋糕在網路上擁有超高人氣及評價，「金莎菠蘿蛋黃酥」是其獨創商品，完整製程共需經選、熬、熟，泡，醃、篩、分，桿、揉、捏、包，烤等12道工序，從捏製、烘烤到包裝純手工製作。此外，產品靈魂奶油原料得投入22公升鮮奶產出1公斤奶油，再經過6小時熟成製成，細節繁複耗時。創辦人陳國文師傅將法國時尚技術與日本細緻工法完美結合，融合西式工法及中式在地食材製作，「金莎菠蘿蛋黃酥」賦予傳統台式蛋黃酥不同樣貌，也為百花齊放的糕點領域增添光彩。

「金莎菠蘿蛋黃酥」比一般市面蛋黃酥尺寸為大，豐富內餡選自台灣各地優質食材，飽滿金黃的紅土鹹鴨蛋選用來自屏東四重溪，以友善環境放養飼育，量少稀有且醃製熟成滿30天，再以台式釀造酒醃製提香；紅豆內餡則以九號紅豆蒸煮而成，豆香濃郁，口感扎實。蛋黃酥餅皮及外層菠蘿皮皆採用獨家奶油與麵粉等原料調配，再以高溫烘烤而成，散發獨特自然香氣。「金莎菠蘿蛋黃酥」皮餡比例適中，紅豆泥餡與鹹蛋黃以1比1黃金比例呈現，完美體現天然食材精髓。

2024年業者推出「金莎菠蘿蛋黃酥」升級版，優化烘烤細節，讓美味更加倍；再換上華麗金色包裝，更顯尊貴。8月31日前，「金莎菠蘿蛋黃酥」於南京店及大安店舉辦預購優惠，活動期間共推出2種禮盒規格，包括5入售價498元，預購價458元，以及9入原價858元，預購價799元。每一款各限量1500組。9入亮金色禮盒外盒更搭配精美紅色燙金印花緞帶，5入裝禮盒可加價購緞帶，內外皆金光閃閃，宛如渾圓飽滿的大金莎巧克力，堪稱蛋黃酥市場含金量最高蛋黃酥。