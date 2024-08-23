國際自由青年聯盟（International Federation of Liberal Youth, IFLRY）副主席Hania Knio及秘書長Tirza Drent率領女性領導力培訓學院（Female Leadership Academy 2024）學員今拜訪民進黨，青年部主任阮俊達分享，或許是因為民進黨推動婚姻平權，長期支持同志議題，青年部帶領的年輕人中，異性戀的男性、異性戀的女性與多元的性別認同夥伴各佔三分之一。也因此，民進黨的年輕人相對於臺灣其他政黨，在性別議題的立場上是相當進步。

不過他也提到，內閣性別比也是年輕人關注的重點，除了表達失望外，更進一步討論，為何女性政治工作者難以成為內閣閣員？必須在培養青年政治工作者的過程中，就注意性別參與的平衡，這樣未來也才有機會達到高階政治人才的性別平衡，民進黨會繼續在推動女性參政這條路上努力，讓臺灣的年輕人知道，女性在參與政治的過程中，是充滿了各種可能性。

本次訪團由各國優秀女性青年領袖組成，在臺灣舉行為期四天的課程工作坊，聚焦領導力培訓及提升女性政治參與。雙方就培力女性參政、深化性別平等、如何爭取年輕族群支持、以及各國關注的性別議題如人工生殖、多元性別等進行熱絡交流。

性平部主任李晏榕表示，民進黨是推動性別平等政黨第一品牌，也是國內唯一設立性別平等事務部的政黨。今年度以推動性別平等、培力年輕女性政治參與及連結在地婦女團體為目標，推動多項線上及線下活動，包含「性平星期四」全台性平巡迴講座、「性平真心話」Podcast、「民主X性平：下一個世代的女性政治培力營」及「姐妹回娘家：我們一起在路上」手作交流工作坊，期待透過輕鬆溫馨的交流，帶起性別議題的討論，讓性別平等概念深入民眾生活。

李晏榕分享，本屆女性立委人數約佔四成，與前幾屆相比略有成長，然而女性參政仍面臨諸多困難，比起男性，更容易遭遇性騷擾或歧視。女性政治人物常被問到工作與家庭平衡相關議題，針對男性政治人物卻少有這樣的討論，似乎照顧家庭僅是女性的責任。

她強調，推動性別平等的終極目標，就是有一天可以不用再面對這樣的問題。現今臺灣社會，同志參政仍會面臨被出櫃、公開性取向等攻擊，而她也表示，目前觀察國內各黨並未有明確培力同志參政的規劃，未來會持續倡議，讓多元族群的聲音呈現在政治場域。

國際部副研究員楊典剛表示，國際部與女性參政有很強的連結，多位傑出的女性政治人物都曾在國際部工作，包含蕭美琴副總統、楊懿珊副秘書長及衛福部林靜儀次長。他提到，與身為三寶媽的邱雯莉副主任共事，觀察到女性政治工作者的韌性，在母職與節奏快速的政治工作間努力尋找平衡點。

他也分享，與國際夥伴進行交流時，臺灣女性參政被視為臺灣在區域及全球的一個優勢，並構成了臺灣在全球開展基於自由民主的價值外交基礎。臺灣目前被世界視為一個多元化、多文化和包容的社會，期待透過各個部門培養女性政治人才的計劃，培育出更多女性領導者。