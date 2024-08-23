綜合港媒報導，習近平祝賀施凱爾就任英國首相，指出當前國際形勢變亂交織，中英同為聯合國安理會常任理事國及世界主要經濟體，應以長遠和戰略眼光看待兩國關係，秉持夥伴定位，加強對話合作，以穩定互惠的中英關係造福兩國和世界，希望英方客觀理性看待中國。

習近平表示，中國將加快發展新質生產力，推動新型工業化，將為包括英國在內的世界各國提供更多新機遇。中方願和英方在相互尊重基礎上開展平等對話，增進了解互信，加強發展戰略對接，拓展金融、綠色經濟、人工智慧等領域合作，深化人文交流，讓互利共贏成為中英關係的主基調。

施凱爾祝賀中國體育代表團在巴黎奧運取得優異成績，重申英方長期堅持一個中國政策立場沒有改變，發展更加緊密的英中合作關係，符合雙方長遠利益。英方希望和中國加強各層級、各領域接觸對話，推動兩國務實合作和機制性交流取得積極成果，本著相互尊重的精神發展長期、穩定、具有戰略意義的英中關係，願和中方就重大國際和地區問題保持溝通，為維護世界安全與穩定作出貢獻。