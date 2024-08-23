一項最新研究發現，受歡迎的糖尿病暨減肥藥物胰妥讚（Ozempic）與自殺念頭以及自殘傾向之間存在關聯。特別是與抗憂鬱藥物苯二氮平類藥物（BZD）合併使用時特別強烈，雖然研究人員無法確立因果關係，但他們強調這一連結需要進一步調查，以便讓人們了解潛在風險。

胰妥讚因其能降低血糖並抑制食慾而在糖尿病和體重管理領域掀起了革命。最近的研究顯示，該藥物還具有其他潛在療效，包括降低2型糖尿病患者的腎臟併發症風險、降低非糖尿病超重者的心臟風險，以及可能用於成癮治療。然而，最新研究發現胰妥讚與自殺念頭之間存在黑暗聯繫。

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2023年，有關胰妥讚與另一種胰高血糖素樣肽1（GLP-1）促效劑善纖達（Saxenda）與自殺或自殘念頭的報告引發了研究關注。一組來自美國、義大利和瑞士的研究人員分析了全球衛生組織（WHO）數據庫中的2800多萬份疑似藥物不良反應（ADR）報告，發現與胰妥讚相關的自殺意念報告數量顯著高於其他抗糖尿病藥物。

從數據庫中，研究人員識別出107例與胰妥讚相關的自殺或自殘案例，其中大多數是非標準用途的處方。分析顯示，當胰妥讚與抗憂鬱藥物或苯二氮平類藥物（BZD）共同使用時，自殺念頭產生的風險大增，這表明精神疾病患者使用胰妥讚後可能更容易出現自殺意念。

研究人員強調，這些發現需要進一步研究，以確定胰妥讚是否會導致自殺風險增加。墨爾本大學心理科學學院的高級研究員斯圖爾德博士（Trevor Steward）表示，這項研究提出了在給有心理健康問題的患者處方時，胰妥讚時是否需要額外的預防措施，以及是否應在藥物標籤加上自殺風險的警告。

研究有其局限性，例如無法排除患者在開始GLP-1治療前已存在的自殺意念，研究人員仍呼籲進一步調查這一潛在風險。

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