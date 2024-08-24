「這半年我都吃素，基本都是水煮蔬菜，怎麼會查出中重度脂肪肝呢？」大陸浙江寧波一名29歲女性上班族半年前體檢發現有輕度脂肪肝，於是痛下決心「餐餐水煮菜」來減肥，原本開心體重少了5公斤，不料去醫院複檢後被震驚了，脂肪肝程度反而加重為中重度！

據《大象新聞》報導，劉女士身高160公分，體重58公斤，體型總體正常，但是中央肥胖、腹部有「游泳圈」，查出有脂肪肝後，自認為是平時葷的吃多了，才會得脂肪肝，於是開始了長達半年的「水煮菜」飲食加上少許主食，戒掉了葷腥和精緻碳水，每餐基本都是水煮葉菜加上蒸雜糧。

報導指，這半年來，劉女體重減掉5公斤左右，腰腹也明顯平坦許多。日前，劉女信心滿滿去寧波大學附屬第一醫院複查，以為檢查報告上很有可能不會再有脂肪肝的字樣，不料超音波檢查出來，脂肪肝竟加重為中重度，讓她大感不解。

對此，寧波大學附屬第一醫院感染科醫生楊乃彬表示，很多人認為脂肪肝是胖子的專利，這個認知存在一定誤區。對由肥胖導致脂肪肝的群體來說，健康科學的減肥有利於脂肪肝的降級、逆轉，但是，不健康、不科學的減肥，尤其是過度節食，蛋白質攝入嚴重不足，反而可能會加重脂肪肝。

楊乃彬指出，劉女士半年來幾乎沒有攝入蛋白質和油脂，然而肝臟分解、代謝脂肪，都需要蛋白質，運送不出去就只能積壓在肝臟，加上長期吃水煮蔬菜，身體無法獲取所需能量，脂肪快速分解產生大量脂肪酸進入肝臟並在肝臟內長時間停留，容易引發脂肪肝。

醫生提醒，從門診數據來看，20％至30％的脂肪肝患者並不胖，體重正常甚至偏瘦，僅從體型和體重來判斷是否得脂肪肝並不科學，應綜合肝功能等生化檢查、肝臟B超等影像學檢查來做綜合判斷。