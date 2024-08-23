台灣民主基金會章程規定每年應召開2至4次董事會，6月的董事會雖確定董事長為立法院長韓國瑜，但其屬意的執行長人選盧業中卻卡關。據傳9月將召開董事會決定執行長。涉外人士直言，依照章程執政黨董事占多數，執行長人選若不溝通，基本上不會過，若藍營都不溝通，為何覺得執政黨董事有義務背書？另名人士則推測，藍營操作民主基金會議題恐只是開議後發起衝突的前奏。

據傳下個月，台灣民主基金會可能再次召開董事會決定執行長人選。藍營日前頻喊不要卡盧。

近來藍營頻頻針對民主基金會執行長任命爭議，涉外官員表示，其實民主基金會本質上不存在爭議，因為按照章程「掌握多數董事會席次的執政黨，本來就有執行長任命的同意權」。

「其實執政黨一直在展現誠意」該名官員說，按照章程，執政黨董事會席次佔多數，可以直接任命屬意人選擔任董事長，但基於尊重過去慣例，才同意由立法院長韓國瑜擔任董事長。該官員甚至氣憤表示，「國民黨根本是在軟土深掘，連基本尊重都沒有」。

該官員接著指出，因為藍營早知執政黨不滿意他們推出的人選，而董事人數上藍營又居於劣勢，執行長人選若不溝通基本上不可能會通過，但藍營處理執行長人選的手段卻從頭到尾只有放話，實在想不通若藍營連溝通都沒有，為何覺得執政黨有義務替藍營所提執行長人選背書？

對此，知情人士解讀，藍營炒作民主基金會執行長人事案，恐只是藍營挑起爭議的起手勢。該人士表示，藍營利用特定媒體大篇幅批評執政黨，但實際上民主基金會現在也運行無礙。恐怕藍營真正目的是「項莊舞劍，意在沛公」，民主基金會只是藍營發起立院衝突的前奏曲，開議後藍營恐又要再引發更多的衝突。

該人士批評，上屆立院會期國會改革法案引發爭議，「戰鬥藍」希望無上限升高朝野衝突，現在又打算趁民主基金會 9 月開董事會，搭配立院開議時程，再次挑起政黨對立，唯恐天下不亂。

該人士提到，接下來還有考試委員人事案、NCC人事案及大法官人事同意案等事項待立法院行使同意權，按照藍營連國會改革這種高度違憲爭議的法案都能強渡關山的政治性格來看，想必下會期藍綠定會爆發更多衝突。