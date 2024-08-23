曾面臨財務危機，三度重整起死回生的允能風場，進入工程最後階段。開發商天豐新能源今(23)宣布，640MW(64萬瓩)的允能雲林離岸風場，全數80座水下基礎(含單樁與轉階段)已全數安裝，將全力推動如期在2024年底前發電。

允能向銀行借貸金額高達新台幣940億元，一度是亞洲最大綠電貸款案，無奈受疫情干擾、工程滑樁，原物料成本上揚造成成本暴增，在股東們不願增資下發生財務危機。後來政府伸出援手與銀行團協調，並迅速核發電業執照，恢復股東們信心拿錢投入，銀行也增貸，最終度過危機。

允能表示，施工團隊目前已完成全數80座水下基礎、68座風機安裝作業(其中52座風機已併聯至台電電網)、56條陣列海纜和12條輸出海纜。這些進展，代表雲林離岸風場進入最後工程安裝階段。天豐新能源全球執行長派崔克．拉莫斯表示：「水下基礎安裝全數完成，展現出雲林離岸風場邁向完工的重大進程。」

允能雲林是台灣第一座國產化達成率超越100％的離岸風場。在關鍵國產化項目中，水下基礎的40座單樁與40座轉接段，與《台塑重工》與《俊鼎機械》攜手，專案團隊與來台駐廠的歐洲技術專家合作，終突破生產瓶頸，將轉接段製程縮減為每座五天，與國際大廠並駕齊驅。

雲林離岸風場距台灣西海岸約 8 至 17 公里，共設置 80 支風力發電機，其發電電力經由雲林縣台西鄉及四湖鄉的兩座陸上變電站饋入電網，依照與台電購電合約將供應長達20年。