民眾黨主席柯文哲2024總統大選政治獻金申報不實風波延燒，今天（23日）柯文哲透過臉書發文表示，他在政治獻金風波中，相信認識50年的同學李文宗，他要深刻反省，也向支持者與團隊說抱歉。前立委蔡壁如表示，柯文哲說識人不明、用人不當，是在講他的高中同學嗎？

柯文哲今在臉書表示，一開始，監察院申報登載被發現有問題，他們才赫然發現，競總財務長竟將帳務登錄整個外包，而且沒有查核機制，造成令人無法相信的錯誤。並指出，他過去總說要「相信制度，而不是相信個人」，這一次，他沒有落實財務監督機制，而是相信自己認識50年的同學，這是他自己要深刻反省的。

主持人謝曜州今(23日)在《國民大會》節目中問蔡壁如，柯文哲指會計外包是李文宗的決定。過去兩次市長選舉，帳務是怎麼做的？如今發生這個問題，妳怎麼看？蔡壁如回應表示，2014年台北市長選舉，她沒有跟著選舉，只有參與MG149的記者會。但是選完之後，她進入台北市政府，有3個月申報期，後來監察院通知他們，當時他們有被罰了一些錢。

蔡壁如舉例表示，例如未滿18歲是不可以捐款的，當時他們查到有8歲、13歲的，顯然當時是父母親幫他們捐款；另外有一筆捐款來自馬來西亞的公司，外國公司也不可以捐款，因此他們有被監察院罰款。至於2018年選舉，因不到12小時就關帳戶，捐款的部分相對簡單。

蔡壁如表示，柯文哲今天寫了這篇臉書，她想的是，前一陣子，柯文哲出來給小草、黨員寫了一封信，說他識人不明、用人不當，他是在講他的高中同學嗎？對此，媒體人謝寒冰認為，柯文哲已經講明，他當時相信了自己認識50年的同學。蔡壁如接著表示，柯文哲居然相信他。