微風信義年度盛事「MONTE－CARLO NIGHT 蒙地卡羅之夜」昨（8月23日）晚間登場，當晚帶來7.2億元業績。紅毯壓軸除了韓國男團HIGHLIGHT成員尹斗俊外，近期的奧運之星林郁婷、李洋也受邀登上星光紅毯，約吸引近千名粉絲到場一睹偶像。

林郁婷自奪金返國後，馬不停蹄出席各種邀約，而時尚活動不同運動場上的硬派，一切對她很新鮮，射手座的林郁婷其實蘊含少女心，平常也喜歡瀏覽時尚雜誌、研究穿搭，回憶首次走紅毯是在總統府，當時穿的是運動服裝，這次搭配MOSCHINO秋冬系列，以軍裝風大衣內搭雲朵襯衫，打摺寬褲加上漸層皮鞋走上紅毯，和拳擊場上很不一樣，坦言「比奧運還緊張」。

林郁婷與微風熊合照，展現活潑的萌態一面。（吳奕萱攝）

林郁婷23日出席微風蒙地卡羅之夜，跳脫運動形象展現優雅英倫時尚，坦言比奧運還緊張。（吳松翰攝）

林郁婷的魅力讓不少男女都傾倒，喊著要拿「號碼牌」排隊的粉絲一籮筐，最近也常被問到擇偶條件，除了陽光性格、必須要跟曾教練相處融洽外，她還補充射手座喜歡「浪漫」，還有「感覺」也很重要，相處夠多才能知道彼此適不適合。而平時除了拳擊，外向的林郁婷也相當愛好逛街、買東西，更喜歡透過旅遊紓解壓力，和三五好友一同出遊再愜意不過，

李洋本就喜好低調內斂的穿著，搭配BALENCIAGA秋冬系列休閒不失時髦，符合暖男形象。（吳松翰攝）

李洋全身BALENCIAGA秋冬系列，展現隨性的smart casual風，強調想符合的自己低調內斂，不喜歡太高調搶眼，李洋近期才和女友去日本旅遊了8天，也是首次可以不為了比賽出國，「終於可以不用帶球拍出門，也不用擔心睡不著。」終於能好好體驗京都、大阪的人文風情，性格契合的兩人都不喜歡緊湊的行程，雖不太購物但很重視吃。而女友今年也將去英國留學一年，習慣遠距離相處的兩人，歷經愛情長跑9年，李洋透露未來等女友回國，也將計畫下一步。

韓國男團HIGHLIGHT成員尹斗俊，剛結束在高雄專場活動，就北上微風信義與粉絲見面。（吳松翰攝）

韓國男團HIGHLIGHT成員尹斗俊，剛結束在高雄專場活動，就北上微風信義與粉絲見面。（吳松翰攝）

最後壓軸登場的韓國男團HIGHLIGHT成員尹斗俊，剛結束在高雄專場活動，就趕來微風信義與粉絲見面，尹斗俊穿著YSL的外套與襯衫，搭配下半身私服，來到台灣是否有添購戰利品？ 他表示出國其實很少購物，多是工作需求，身為藝人為了維持體態，昨天也只吃了火鍋，若可以的話，在台灣一定還要去吃牛肉麵「而且要吃三碗！」，讓現場粉絲都驚呼連連。