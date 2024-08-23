路邊停車開門真的要多注意，常常發生有駕駛停好車沒注意，就直接開車門，導致車禍的發生，甚至導致一條生命的流失！而網路流傳一段影片，發生一起女駕駛，開車門時沒有注意後方來車，一名男騎士當場撞到車門彈飛出去，旁邊還是輛大型貨車，人直接卡進車底，監視器畫面出爐，實在想當恐怖。

而根據網路影片內容來看，當時這名女駕駛，下車時直接開車門，完全沒有注意後方有機車騎過來，結果導致騎士撞上車門後，直接彈飛到路中央，旁邊的大貨車緊急煞車，但是該名騎士整個卡進大貨車車底，而這名肇事的女駕駛，下車看了看，還回車上拿包包，也沒看到打電話報警，實在相當過分！

還好影片的最後面，看到這名男騎士，身形比較瘦，看到他慢慢從大貨車底下，扭動著身軀，手抓住保險桿，自行慢慢脫困出來，所幸沒有被輪胎輾過，真是不幸中的大幸！

而網友們看到這段網路影片，紛紛留言表示：「轎車司機全責，開門不注意後方車輛！」、「換成我，起來以後，把開車門這個女的直接腿打斷。」、「嚇了一跳！還好騎士爬出來了」、「這結局太出乎意料了」、「這騎士把一生的運氣都用完了」、「這駕照應該收回了」、「開門殺真的很恐怖」、「女駕駛只顧包包，太爛了」。