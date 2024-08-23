資深藝人余天與李亞萍的兒子余祥銓，去（2023）年與老婆柔柔結婚，同年11月迎來寶貝女兒「小元寶」，娶妻當爸後，余祥銓收起愛玩個性，外界有目共睹他逐漸變得成熟穩重，事業發展也越來越順遂。即將在8月25日迎來40歲生日，，昨（22）日曝光自己被揍到流血的慘照，感慨發聲。

即將迎接生日，余祥銓透過臉書發文：「沒想到今年我也邁入40歲大門了，沒事的心態決定年齡啦，我永遠年輕啦哈哈。」他更有感而發提到，這一路走來跌跌撞撞，自嘲稱：「霸凌始祖就是我了吧哈哈哈，但這一切也讓我成長很多，通過努力慢慢獲得自己想要的。」

余祥銓將在25日迎接40歲生日。 （圖／翻攝自余祥銓 臉書）

余祥銓曬出多張寫真照，畫面中可見他身穿帥氣白襯衫搭配黑色西裝外套，臉上卻被拳擊手套打的鼻青臉腫，畫著瘀青、鼻血直流的淒慘妝容。後面幾張畫風大反轉，曬出多張帥氣照片扭轉「被打」形象。

余祥銓曬出鼻青臉腫照，下秒反轉形象。 （圖／翻攝自余祥銓 臉書）

貼文曝光後，引發許多粉絲提前送上祝福，留言表示：「因為你的改變，讓你的家庭越來越幸福美滿了，繼續往好的方向走加油」、「就憑你走過覇凌始祖封號，依然樂觀開朗面對人生，帥氣第一名非（魚翔拳）莫屬，加油你是最棒的」、「國民舅舅很帥喔～也是好老公，好爸爸，好兒子，好弟弟」、「希望四十歲之後事業更發光發熱！」、「變得成熟穩重，你很棒加油喔」、「有責任感，有幽默感的男生，真帥，加油」。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。