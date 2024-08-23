台中地檢署偵辦九州博弈集團涉賭和刑事局三線二星警政監林明佐涉貪案， 23日依貪汙、賭博等罪將林明佐、集團總裁陳政谷等人起訴，包括林、陳等13人在押移審法院。前記者史鎮康被裁定500萬元交保，經家屬籌錢近2小時，晚間8時許，與妻子牽手離開地院。

台中地檢署偵辦九州博弈集團，發現陳政谷等人利用旗下公司開發的OnePaid、1177PAY等第三方支付系統收取438億餘元賭金、洗錢1853 萬餘元，更查出刑事局三線二星警政監林明佐擔任台中刑大隊長期間，當內鬼洩密給博弈集團，收賄逾4451萬元，中檢23日偵結，依貪汙、賭博等罪嫌起訴林、陳等33人。

全案移送地院後，地院中午召開延押庭，其中前記者史鎮康被裁定500萬元交保，合併限制居住、限制出境、出海，家屬晚間急籌錢，經過近2小時，8時多離開地院，兩人手牽手乘車而去，並未多言。

另，集團幹部張麗貞則裁定50萬元交保，合併限制居住、限制出境、出海，而幹部李孟修、陳奕宏與劉宗奇裁定續押，其餘人審理中。