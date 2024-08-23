台中市清水區臨港路於23日晚間發生重大車禍，共3輛大貨車、2輛小貨車發生碰撞，其中1輛小貨車遭前後大貨車撞夾，小貨車上1人當場OHCA，4人受傷送醫急救，車禍現場一片凌亂。（清水警方提供／張妍溱台中傳真）

台中市清水區臨港路於23日18時10分許，發生重大車禍，共3輛大貨車、2輛小貨車發生碰撞，其中1輛小貨車遭前後大貨車撞夾，小貨車上1人當場OHCA，4人受傷送醫急救，5車連環車禍事故造成臨港路交通嚴重回堵，清水警方在現場維持交通秩序，2小時後事故排除，車禍肇因移請交通警察大隊分析研判事故詳細原因。

據了解，這起重大連環車禍造成小貨車上1駕駛當場OHCA，消防隊獲報趕抵事故現場，將小貨車上1人脫困後，緊急送醫急救，現場交通嚴重堵塞，警方加派警力到現場維持交通秩序。

清水警分局指出，車禍發生於清水區臨港路六段與三順口，當時蔡男駕駛自小貨車（第1車）沿臨港路六段東往西內側快車道行駛於三順路口停等紅燈，後方邱男駕駛營大貨車（第2車）停在後，之後林男駕駛營大貨車（第3車）再停於後方。

接著後方郭男駕駛自小貨車（第4車）停於後方，最後蔡男駕駛營大貨車（第5車）因煞車不及，推撞前方停等紅燈第4車，造成小貨車駕駛郭男被夾於車內當場OHCA，立即送梧棲童醫院急救中，其餘駕駛頭部均為輕傷。

清水警方在車禍事故發生後，暫時封閉臨港路快車道，指揮車輛改慢車道行駛疏導車流。警方呼籲駕駛人於道路行駛中，應注意前方車輛動態，保持行車動線距離，以策安全，以維行車及他人生命財產安全。