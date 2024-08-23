台灣AV女優胎尼（Tiny）擁有天使臉孔及魔鬼身材，原本今年2月要進軍日本，可惜與片商鬧出糾紛，導致2部作品無法上架，最終無緣在日本出道。而她近日談到台灣AV市場的衰弱，常被歸因於「台灣人都不花錢」，對此，胎尼則透露「台灣也是有很多火山孝子」。

胎尼22日發文表示，國產片商近2年的片量大幅遞減，越來越多女優開始經營自媒體事業，最常聽到女優抱怨「台灣人都不花錢」，所以紛紛將受眾目標擺在國外，無可否認是有些也因此獲得不錯收入。

胎尼談台灣AV市場衰弱原因。（圖／Threads@tiny219__）

然而，胎尼透露自己從網路不發達的年代就開始當模特兒，不認為全部台灣人都是等著看免費的，「當年也是靠著台港澳（嚴格來說是華語地區國家）的支持者，一路走到現在，至今2024年的我應該也是依賴近95%的台灣支持者存活」，並坦言：「台灣人其實有非常多願意付錢的人，也就是那些免費仔口中的火山孝子，酸民之所以有源源不絕外流可以看且應該感恩的來源。」

至於為什麼女優覺得經營國外市場比較有賺頭，胎尼則點出關鍵原因：「單純就是世界上有這麼多人口，只要跨出台灣就可以找到更多受眾，這是人口基數問題。」如果願意經營外語市場，自然就能接觸到中文以外的人們；最後，她也強調，「亞洲人也是有很多消費能力的啦！你們看看日本這個成人殿堂」。

貼文一出，吸引不少網友留言回應，「台灣人比香港人更願意花錢支持！這是我做自媒體的數據，希望香港人多多支持香港創作」、「胎尼真理」、「華語圈觀眾超願意花錢在直播和成人展，只是消費習慣不同而已」、「商業思維正確」，而胎尼的真實發言，也讓同為女優的吳夢夢深有同感：「我以前也靠台灣觀眾養，感謝所有養過我的爸爸們。」