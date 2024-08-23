暑假是旅遊旺季，但此時本該人山人海的墾丁大街，卻僅有小貓兩三隻，引發討論，不少人直指店家坑殺遊客是主因。對此有粉專分享自己20年前去墾丁的回憶，直言難怪人越來越少，也讓網友驚呼從20年前就開始坑人。

臉書粉專「飛鳥7年級大叔的冷笑話」日前發文討論為何墾丁人越來越少去，表示過去常到墾丁的朋友，也都好一陣子沒去了，打卡地點都變成露營或是直接國外旅遊，直言對台北人來說，去墾丁不如去沖繩。

7年級大叔表示，20年前大二時迎新去墾丁，晚上自然就到大街逛，當時他買了一杯小杯的養樂多冰沙，給了50元拿了東西後，在等老闆找錢，對方一看卻回「你還站在這幹嘛」，讓他恍然大悟，原來這樣一小杯就要50元，還因此被同學笑了好幾年，說他是盤子。他指出，以2003年物價，50元可以買排骨便當了，沒想到在墾丁只能買一杯小冰沙，從此就知道墾丁大街就是個坑人的地方，店家想用這招吃20年，難怪人越來越少。

根據觀光署統計，2014年墾丁全年有837.7萬名遊客，到了2023年僅剩262萬，1到7月為207萬人，而今年與去年同期相比，再度大縮水，剩下132.8萬人，換言之，今年全年墾丁遊客可能不滿200萬。