台越醫療生技產業協會長期耕耘台灣與越南及東亞國協之間醫療專業生醫產業合作，近年已經成功協助多家台灣生醫產業與越南建立多項合作，本次順利邀請越南具醫療與產業領導地位的“越南醫療經濟學會”及 “加拿大全球台灣醫衛總會”合作，8月23日共同籌辦跨太平洋區域以及印太地區生醫合作契機展望論壇，期待以台灣卓越的醫療及生醫產業，連接亞太及印太兩大區域，形成台亞印太醫療生技新創板塊。

此次臺灣、越南及加拿大三方醫療生技專業規劃此次合作契機論壇，目的是藉由跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP)中加拿大及越南兩大簽署國，共同與台灣醫療生技產業聯盟進行策略對談，經由多方創意交流及三邊醫療產業強項互補，規劃未來太平洋區域及印太區域及新南向醫療產業發展的新方向。

其中，加拿大在2017年與越南建立全面夥伴關係，2022年在印太戰略中將越南視為主要合作夥伴及與該地區之間的橋樑，加拿大在越南積極推動下與東盟結成戰略夥伴，越南不僅是加拿大在東盟最大的貿易夥伴，還是加拿大企業進入東盟的門戶。

本次越南代表由越南醫療經濟學會副理事長、前胡志明市衛生局長阮氏勇醫師Dr. Nguyen The Dung及對外溝通主任阮世殿Mr. Nguyen The Dinh發表越南醫療發展未來合作的契機；加拿大駐台貿易辦事處處長敬獵人Ed Jager及多位同仁發表加拿大生醫合作的成果與展望；由台越醫協張薏雯副理事長、高鈞彥副主席、台越醫協秘書長蕭育民博士、及副秘書長阮美香博士參與整合討論，以作為未來台越加三方在生醫產業合作的藍圖。

本次會議中並將由長期耕耘東南亞醫療合作的台灣秀傳醫療集團黃靖媛執行長及越南MediHub理事長簽訂合作備忘錄；也將由越南醫療經濟協會Liu理事長、阮副理事長與台越醫協張武修教授理事長、張薏雯副理事長簽訂合作備忘錄；雙方均對於未來長期深化擴展醫療服務及生醫產業合作深表信心。

台越醫療生技產業協會成立基於台灣和越南在文化、勞動、工業等經濟發展上已有30年成功合作的經驗，隨著台越雙邊社會經濟的發展，人民健康和醫療的需求快速增長，台越雙邊在醫療及生物醫學科技的發展愈形重要，雙方合作交流的機會也快速成長。

為了提升台越雙方在醫療生技產業能有更大合作開發，台越醫協於2021年11月由幾位對台越醫療生醫科技合作已有顯著成果的賢達發起籌劃，並於2022年4月23日正式成立，推選多位台越兩國卓越優秀的企業機構與專家個人擔任理監事，同時推舉前監察委員張武修醫師博士擔任理事長、德樂生醫營運長蘇鴻章擔任秘書長。

本協會張武修理事長也呼籲我政府經濟部及衛生福利部等國家全球貿易策略聯盟，將醫療生技作為台灣與世界產業科技教育連結的核心，期待未來成立台亞印太生醫產業聯盟，共同推動區域和平健康安全與穩定。