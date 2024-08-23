另外，數位有線電視Animax（第81台）推出多部動畫，每晚9點30分起播出新世代鋼彈神作《機動戰士鋼彈 水星的魔女》、立志解開草摩家族詛咒的《魔法水果籃》，11點30分鎖定救贖靈魂拯救世界的《驅魔少年》；收看節目有機會獲得限量好禮包。

另外，LOVE NATURE（第230台）每周六下午1點10分播出《明猩學園》第3季，。數位頻道「家庭高級餐」囊括超過40個高畫質頻道，每月優惠129元（原價199元），申辦年約半年繳，可選擇陶瓷湯鍋、手持吸塵器、9吋循環扇、momo幣888元等任一好禮。

即日起至9月8日，觀看「重返霍格華茲」專區影片，可抽「東京華納兄弟哈利波特影城」門票；至「哥倫比亞影業100周年」專區購買任一部或租借三部影片，有機會獲得「芭達雅哥倫比亞影業水世界」門票。收看「尼克兒童頻道親子TOP1熱播」三部影片，可抽「深圳 尼克PLAYTIME門票及禮包」。慶祝「BBC開台一周年」，看片有機會到「澳洲布里斯本Bluey’s World」暢玩。

MyVideo亦強打「單點強檔」，包括《絕地戰警：生死與共》、《噤界：入侵日 搶先版》、《神偷奶爸4 搶先版》。MyVideo「豪華月租」首推全球最紅小孩《名偵探柯南vs.怪盜基德》、經典動畫新篇章《劇場版城市獵人：天使之淚》，MyVideo獨播犯罪懸疑日劇《積雪下的孤寂靈魂》。

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