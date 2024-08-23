新北市小真（化名）與從事光電業的阿竣（化名）交往9年後結婚，婚後幸福，卻因為小華（化名）的介入，導致阿竣出軌婚姻破裂，小真因而遭受打擊，痛苦不堪，並出現失眠、焦慮影響日常生活。因此對他們2人求償150萬，法院判決2人應連帶賠償60萬元。可上訴。

小真主張，她與阿竣自民國96年開始交往，兩人感情穩定，並於105年正式結為夫妻，育有一名未成年子女。原本幸福的家庭生活，卻因為小華的介入而撕裂。據小真陳述，小華原本是她與阿竣的朋友，三人交情匪淺，並與其他朋友組成了一個LINE群組。未料，小華竟然在112年與阿竣逐漸發展出曖昧關係，甚至在阿竣到嘉義從事太陽能產業工作時，趁機與其發展不正當的男女關係。

經阿竣的母親委託徵信社調查，兩人不僅多次被發現進出小華新莊的住所，更於112年7月12日同遊嘉義，當晚入住大飯店，次日還一同外出逛街。這些行為均顯示兩人關係密切，遠超出一般朋友的範疇，對此小真痛苦不堪，並因此出現失眠、焦慮等症狀，嚴重影響日常生活。

對於這些指控，阿竣則辯稱自己與小華之間僅於112年7月12日發生一次性行為，且事後雙方都感到後悔，並無持續的親密往來。此外，他還強調，婚姻早已因雙方長期不睦而破裂，並非因為小華的出現才導致婚姻關係破裂。然而，法院經過詳細審理後，根據多項證據與證人陳述，認定小真的說法屬實，判決小華與阿竣須共同賠償小真60萬元。可上訴。