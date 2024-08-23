基隆市長謝國樑（前排右一）今日參加基隆醫師公會舉行「守護基隆醫政座談會」，會中聚焦各項醫療議題。（國民黨基隆市黨部提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市醫師公會今日邀請基隆市長謝國樑參加「守護基隆醫政座談會」，座談會由理事長王俊傑等理監事發起，公會理監事幹部、基隆市各醫院院長等代表等近50人參加。會中聚焦各項醫療議題，如三總基隆分院擴建，一般急性病床預計從100床擴充為250床等，謝也表示會全力協助。王俊傑及醫師們表示，支持好的市政團隊延續，讓醫師們可以在市府政策合作下，發揮醫療專業，共同照顧市民健康。

會中謝國樑及衛生局長張賢政與醫師們共同檢視過去一年半基隆市醫療政策，自從謝上任後，重新啟動召開已經暫停幾年的「醫事審議委員會」及「緊急醫療諮詢委員會」，委員會中研議精進醫療品質，並在合於法規內簡化醫事管理申辦流程，讓醫療執業環境更友善，醫師可以專注發揮醫療專業，照顧市民健康。

此外，為了配合三總基隆分院爭取中央擴建預算，一般急性病床預計從100床擴充為250床，謝國樑也指示衛生局全力協作此擴充案送審中央前的規畫流程，衛生局及基隆市醫事審議委員會密切合作，輔導該院計畫內容除了擴增床位，也隨擴建同步投入資源照顧基隆市市民老年醫療等各項需求；全案已經送到衛福部待確認核定中，完成後將大幅增加基隆市醫療量能及品質。

據了解，衛福部針對各縣市政府去年辦理衛生業務考評，基隆市獲得保健、防疫等四大類衛生業務優等獎，並有12個子項目得到縣市分組第一名，以及其他多項佳績，謝國樑強調，這些優異成績都是公私協力合作的成果，他特別感謝醫師們共同付出貢獻。

過去一年半謝國樑已多次與醫師進行醫政座談，發揮合作夥伴關係，促成醫療執業環境友善，讓醫師可以發揮專業，照顧市民健康，已逐漸累積成果，本次座談會醫師們除了懇請謝謝國樑與立委林沛祥向中央提出基層醫療建言外，也感謝謝國樑上任以來，對行政流程的簡化便民化，並全力支持謝的市政團隊延續守護基隆，持續打造本市人本、友善、關懷、最有愛的健康城市。