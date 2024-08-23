新北市淡水區中正東路二段，紅樹林捷運站前，23日下午5時許，正值下班超朝，車流量的巔峰時刻，想到一輛大型吊車在該地點的外線道，突然車輛排檔故障，車輛無法行駛，導致現場車流嚴重阻塞！轄區警方第一時間獲報到場協助，並利用手控紅綠燈，加上人力引導，直至晚間9時許才將故障吊車移至路旁。

100噸的大型吊車在淡水市區，突然發生故障導致交通大亂，警方到場疏導交通，並依法開罰。（黃仲瑜翻攝）

100噸的大型吊車在淡水市區，突然發生故障導致交通大亂，警方到場疏導交通，並依法開罰。（黃仲瑜翻攝）

根據轄區警方表示，當時由60歲的陳男所駕駛的100噸大型機械起重吊車，行駛到該處時，突然排檔故障失去動力，整輛吊車在該地點動彈不得，因為很民眾下班要回到淡水新市鎮的家中，卻因為這輛吊車導致交通大亂，轄區警方立即派遣多名警力到場，並在各路口利用手動控制紅綠燈，已疏導現場車流，而故障車在晚間9時許已經移至路旁，等候技師到場維修。

而警方在現場檢視車輛資料，發現該特種車輛駕駛並未攜帶臨時通行證，還有車輛故障佔據道路，無法迅速排除，警方已依法開罰。

淡水分局提醒民眾，開車出門事先檢查車輛狀況，車輛也請定期做保養，避免上路後發生故障意外，導致自己行程耽誤，也造成其他用路人的困擾。