美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）週五（23）在傑克森霍爾（Jackson Hole）全球央行年會上表示，由於就業市場風險增加且通膨接近聯準會2%的目標，「現在是時候」降息了，這清楚表明即將進行政策放寬，

據《路透社》23日報導，傑克森霍爾（Jackson Hole）全球央行年會於美國懷俄明州展開，鮑爾指出：「通膨上升的風險已減少，而就業方面的下行風險卻增加了。政策需要調整的時機已到，未來利率的調整方向明確，節奏將取決於最新數據、前景變化以及風險平衡。」

鮑爾提到，隨著通膨從疫情期間的約7%逐漸回落，他對通膨降回2%目標的信心增強，但同時失業率也在上升。過去一年中，美國失業率上升了近1%，主要原因是勞動力供應增加和招聘放緩，而非裁員增加。鮑爾強調，聯準會希望防止就業市場進一步惡化，過去他曾提及為控制通膨所需的「勞動市場『磨難』」（labor market "pain" ）已不再是關注的重點。

目前的失業率為4.3%，大致達到聯準會官員認為與長期穩定通膨相符的水準。鮑爾表示：「我們不尋求也不歡迎勞動市場條件的進一步降溫。我們將竭盡所能支持強勁的勞動市場，同時在實現價格穩定方面取得進展。隨著政策約束的適當放鬆，有充分理由相信經濟將在保持強勁勞動市場的同時，回到2%的通膨目標。」