823砲戰66週年，賴清德總統今天表示，未來如果要抵抗中國威脅，一定要團結一致。對此，大陸國台辦批評，賴清德頑固堅持「台獨」分裂立場，是台海和平穩定最大威脅，是導致台海兵凶戰危、台灣社會撕裂對立、民眾利益受損的禍根亂源。

賴清德23日上午赴金門主持「823砲戰勝利66週年追思祭悼典禮」表示，大家要有決心保護台澎金馬、捍衛中華民國，這也是當年823砲戰參戰官兵的決心，特別是當前台澎金馬面臨中國威脅，沒有比往年要來得少，在這種狀況之下，大家一定要有守護台澎金馬、捍衛中華民國的決心。

對於賴清德在金門的致詞，大陸國台辦發言人朱鳳蓮23日發布「答記者問」表示，「賴清德當局極力渲染所謂『中國威脅』，肆意揮霍台灣老百姓血汗錢購買武器、窮兵黷武，一步步將台灣綁上『台獨』戰車，裹挾台灣民眾當『台獨炮灰』，卻口口聲聲說希望兩岸和平發展，再次暴露了賴清德當局打著和平的幌子大搞『以武謀獨』、『倚外謀獨』的虛偽嘴臉和陰險本質。」

朱鳳蓮接著說，「『台獨』與台海和平水火不容。賴清德當局頑固堅持『台獨』分裂立場，是台海和平穩定最大威脅，是導致台海兵凶戰危、台灣社會撕裂對立、民眾利益受損的禍根亂源。」

朱鳳蓮最後呼籲，「兩岸同胞要團結起來、行動起來，堅決反對賴清德當局的『台獨』挑釁和冒險行徑，還台海以和平，還民眾以安寧。」