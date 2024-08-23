小S（徐熙娣）和老公許雅鈞結婚19年，育有3個寶貝女兒，近日夫妻倆陪著18歲大女兒Elly（許曦文）飛往美國南加州大學準備就學，在校園被不少粉絲偶遇親民合照。她自爆曾因為糊塗搞不清楚1事，連老師都吐槽她不負責任。

日前「最美雙胞胎」佩佩（蔡佩伶）上小S主持的節目《小姐不熙娣》分享，女兒個性獨立，學校大小事都不用自己操心就可以處理得很好，導致她竟然連女兒什麼時候考試都不清楚；而佩佩透露還曾在家長群組詢問，卻引發其他家長震驚直呼居然會不知道，「妳狀況外，好替妳女兒擔心」。

小S經驗談，建議佩佩不能在家長群組直接問事情。（圖／翻攝自YouTube《小姐不熙娣》）

小S身為3個孩子的媽媽，也提到有類似經歷，有次自己也在群組提問，何時開始放暑假？怎料竟被一票家長已讀不回，她無奈之下只好轉向交情比較好的老師求助，卻被對方笑虧「他們（家長）一定覺得妳很不負責任或是很蠢」，應由那次的經驗，小S也提醒佩佩：「妳這就是做錯了，像這麼蠢的問題，妳只能私訊某個妳比較好的媽媽。」

近日，Elly即將入學，小S與老公許雅鈞一起低調陪伴愛女前往美國安頓生活，手上的節目《小姐不熙娣》為此暫時停棚，電視台回應，節目停棚兩周，幸好在出國前有加錄製存檔，預計下周會恢復正常錄影。