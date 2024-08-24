廣東清遠市清城區一家三口21日乘坐摩天輪期間，摩天輪座艙上升時艙門突然打開，一家人嚇得手心冒汗。清城區市場監督管理局23日指出，摩天輪已於22日下午停運，特種設備專家會到場調查。

香港東網報導，事主發文指，當天和家人到「清遠市大家元摩天輪」遊玩，未料吊廂上升時突然打開艙門，一度懷疑是自己誤碰開門按鈕，但互相詢問後均感到一頭霧水。

事主在之後向摩天輪工作人員要求退款，但因無人受傷遭拒絕。工作人員表示，當時只有一個吊廂開門，發現後已迅速將其下降至地面，乘客並無受傷。負責人解釋，摩天輪開幕8年都無出現過類似情況，當天因天氣原因，摩天輪出現感應故障，目前已向受影響遊客退款。

清城區市監局人員表示，摩天輪營運公司已與當事人溝通，初步訂立賠償方案，此類屬於偶發事故，為排查安全隱患，會安排專家到場調查。清遠市文旅居人員指，相關設備會有定期和不定期安全檢查，發生事故說明營運公司檢查不認真，日後會加強監管，確保此類文旅項目的安全。