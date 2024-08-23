為展現海洋委員會向海廢宣戰的決心，海洋委員會於23日下午在高雄展覽館舉辦廢棄漁具創新治理國際工作坊，邀請國內及美日韓知名專家學者，共同齊聚高雄，研擬全球海洋廢棄漁具創新治理策略，分享各國成功經驗，集思廣益提供創新治理的概念及經驗。

近年來不少研究文獻指出，世界各國不斷有鯨豚、海龜等遭到海洋廢棄漁具傷害死亡之事件發生，沉入海底的漁網也會影響海域的生態發展，此外，廢棄漁具中的塑化物質，因長期浸泡海水，會釋放很多塑膠微粒導致魚群誤食，而這些傷害終將透過食物鏈回到人體。據統計，全球每年有64萬公噸的漁具被拋棄在海洋中，占海洋塑膠垃圾總量的13％；另根據海洋委員會的統計，廢棄漁網重量大約占臺灣每年清理海底廢棄物總重量近9成，也是台灣最棘手的海廢處理目標。

海洋委員會副主委黃向文在致詞時表示，海洋廢棄物是世界各國關注的重要海洋保育議題，聯合國甚至將海洋廢棄物列為「僅次於氣候變遷」的全球危機。聯合國即將在今年11月通過完成具法律約束力的《全球塑膠公約》（Global Plastics Treaty），但世界各國對於難以清理的廢棄漁網議題仍尚未達成共識，足見廢棄漁網議題的多元與複雜。黃向文提到，台灣是重要的海洋國家，這場「廢棄漁具創新治理國際工作坊」邀集台、美、日、韓的官產學界專家，共同探討廢棄漁具治理、分享創新政策或實務解方。海洋委員會推動成立的海廢再生聯盟已超過50位聯盟成員，累積一定的海洋科技實力，今年開始推動「印太區域海洋廢棄物治理平台」，希望藉由進入國際、推動台灣與世界的海洋事務國際合作，這也是舉辦這次工作坊最大的目的。

工作坊首先由海洋保育署署長陸曉筠分享政府、民間企業與非政府組織（NGOs）如何攜手合作，推動廢棄漁網具的回收與再利用，並建構出一套循環永續的資源管理系統；富勝紡織董事長柯漢哲分享如何成功研發出海洋回收再生纖維，並進一步運用在袋包、服飾上，以職人精神製作環境友善的紡織品，帶領全球看見藍色創新的無限可能；美國海洋聯盟（TMA BlueTech）執行董事Matt Classen則分享了美國廢棄漁具的最佳範例，從如何降低漁具遺失、回收廢棄漁具到建構正確的回收知識，以減輕海洋生態壓力；來自日本全球環境戰略研究所（IGES）研究經理豐島淳子分享了日本為應對日益嚴重的海洋污染問題，如何經由分析海洋中的廢棄漁具種類、分佈以及可能來源，進一步了解問題的根本並防範；韓國東亞海網絡（OSEAN）創辦人洪善均博士表示，韓國的廢棄漁具管理策略主要包括加強立法規範、提高監督執法力度、推動技術創新，強化國際合作交流經驗，這不僅大幅度降低了廢棄漁具對海洋環境的威脅，還為全球其他國家提供了寶貴的借鑒經驗。

最後的專題研討由澄洋環境顧問執行長顏寧帶領所有講師進行「廢棄漁具管理與創新技術的綜合策略」座談，各國專家們就廢棄漁具管理的政策與治理、創新解決方案以及區域合作策略展開深入討論。專家們表示，政府與相關機構應透過完善的法律框架及治理結構，確保廢棄漁具的有效管理與減少。而創新解決方案則為廢棄漁具的回收再利用提供了全新的可能性，透過導入新材料與技術，有效降低其對海洋生態的負面影響。座談結論也強調台灣、日本、韓國及其他國家間區域合作的重要性，跨國合作是應對廢棄漁具問題的關鍵，透過區域間的經驗交流和資源共享，各國才能夠更有效地應對全球性挑戰。

目前海洋委員會正跨部會合作處理海洋廢棄漁具的問題，除了農業部已推動的刺網實名制外，也透過各地政府補貼漁民妥善回收處理廢棄漁具，亦協助各種海上清理作業；在技術方面，更鼓勵各種創新處理廢棄漁具技術，如漁具材質的再利用等，並持續引進更多國際資源、觀念和技術，來面對此一嚴峻問題。海洋委員會期許透過這次的工作坊經驗交流，未來能與更多周邊國家合作，為廢棄漁具的治理帶來新的契機與動力。