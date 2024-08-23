民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金假帳疑雲，柯文哲曾自我標榜「清廉、誠實、公開、透明」。前立委沈富雄表示，這個案子爆發以後，柯文哲跟他平時講的「公開、透明、清廉」完全相反，他一反常態，變成比你我更俗氣。

沈富雄23日在政論節目《少康戰情室》中認為，這個案子爆發以後，柯文哲跟他平時很囂張到處講「公開、透明、清廉」，可說完全相反。因為當事情到自己頭上時，他一反常態，就變成比你我更俗氣。

沈富雄接著表示，柯文哲完全回到比一般人更一般、更不堪，他並沒有做到他平時講的；若是他能把所有不對的地方，坦白向全國人民交代，也許大家還會留一絲絲餘地，原諒他。

沈富雄認為，柯文哲還是非常捍衛自己，所以他才叫時任競總總幹事的黃珊珊每天開記者會，但是柯文哲第一時間的決定，是錯的。因為黃珊珊是最大的涉案人，你要她自己去檢討自己，而她每次丟出來的東西都是小事，例如菜瓜布、蜂蜜，大事情不敢拿出來講。越講人家越會挑她毛病，反而越搞越大，所以才會開了2次記者會就沒有了。