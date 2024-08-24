台大碩士歌手謝孟其從小就是學霸，出社會後割捨不下最愛的音樂，毅然放棄生技公司的高薪工作投入唱片圈；然而這一切得來不易，謝孟其曾瞞著反對他走音樂路的父親1年多，爸爸得知後不解問「搞不懂你怎麼會有勇氣做這種事」，且他出道1年多來零收入靠吃老本度日，身上穿的，甚至還是朋友送的二手衣。

謝孟其一直以來都沒放棄音樂理想，「所以剛開始去生技公司工作，其實是為了讓爸爸安心」，後來得知音樂公司有幕後職缺，他毅然放棄高薪工作，瞞著爸爸，偷偷從事音樂製作統籌。

一次無意間父親得知他換工作，當晚父子坐下來聊了許久，「爸爸傻眼又心寒，因為家人全都知道這件事唯獨他不知道，其實一直到現在，我都還沒有真正說服他」。謝孟其27歲從事幕後工作時，每個月至少還有3、4萬塊的薪水，但1年多前出道成為歌手，不僅零收入還吃老本，爸爸總是勸他「都念到研究所了，不要去做不務正業的事」。

謝孟其日前推出首張專輯《反芻》 。（羅永銘攝）

雖然做音樂是興趣也是夢想，但人生不如意十之八九，今年33歲的謝孟其坦言，內心其實經常感到不安，「畢竟同學現在做的都是高薪工作，偶爾也會想，如果今天我沒有走音樂這條路，安穩地繼續做生技工作，現在正在過什麼樣的生活」。

只不過，魔羯座的他習慣隱藏黑暗面，不讓家人朋友發現自己的負面情緒。每當憂鬱想法爆發時，他會獨自在路上亂走，邊走邊小聲跟自己說「你在幹什麼、你要去哪裡」，釋放壓力也鼓勵自己，「放棄高薪去做音樂，這樣的做法可能超乎一般人常理，但或許冥冥中已注定，每件事情發生都是最好的安排」。

無私的想法幫助他熬過種種打擊，且因擅長投資理財，謝孟其這些年的生活過得還算平穩，並於日前推出首張專輯《反芻》，不僅大批文青樂迷支持，更獲歌壇前輩龍千玉青睞，音樂路前景可期。