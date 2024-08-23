美國加州聖地牙哥靠近墨西哥邊境的檢查站，日前查獲一批總重2噸的冰毒，窩藏在假造的西瓜之內企圖走私入境。

美國海關暨邊境保護局（U.S. Customs and Border Protection，CPB）21日宣布，加州聖地牙哥與墨西哥邊界一處檢查站，近半個月內接連破獲兩起以進口蔬果窩藏毒品闖關的案件，第1起用芹菜遮掩冰毒包裹，第2起則有總重達2噸、價值超過500萬美元的冰毒藏在以西瓜皮圖案包裝紙做成的「假西瓜」裡魚目混珠，邊境官員盤查時識破。

綜合哥倫比亞廣播公司（CBS）、《今日美國報》、英國廣播公司、美聯社報導，這兩次查獲地點都在加州南端聖地牙哥奧塔伊梅薩（Otay Mesa）通關站。8月9日，邊境檢查人員在一輛貨櫃車內一個裝滿芹菜的食品雜貨板條箱內發現629磅（約300公斤）冰毒，駕駛是持有合法通關卡的34歲男子，貨車從墨西哥入境美國，車上裝有貨物，聯邦當局稱，貨物申報品項是芹菜。

Well, that's not very healthy! CBP officers in California made a significant discovery on the evening of August 9, intercepting 629lbs of meth concealed within a shipment of celery. This shipment was worth $755K.



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查緝人員派出緝毒犬上場檢查，搜出508個包裹，後來檢測證實內容物是「冰毒」甲基安非他命（meth，methamphetamine），黑市價格估計75萬5000美元（新台幣約2416萬元）。

8月16日，另一輛由29歲男子駕駛的貨櫃車從墨西哥運送一批西瓜到美國，由CPB邊境檢查員攔下接受二次盤查，在一大堆貨真價實的西瓜之中發現總數1220個「假西瓜」，內藏冰毒，總重4587磅（2080公斤），價值超過500萬美元（台幣約1.6億元）。

美國邊境查緝關員日前在墨西哥進入美國的貨櫃車查獲藏了冰毒的「假西瓜」，遠遠看去與真的西瓜有些類似。（美聯社）

這些偽裝成西瓜的包裹以西瓜皮圖案的包裝紙裹成橢圓體，一一貼上產品標籤，遠遠看去與真的西瓜的確有些相似，不過形狀稍有出入。這種伎倆並未騙過查緝員，毒品走私終究露了餡。貨車司機已移送國土安全部調查。

這些假西瓜的造型引發網友歪樓討論。X平台有網友評道：「這是我見過最拙劣的假西瓜。」《紐約郵報》有讀者直言：「這是他們的小孩子做的嗎？看起來像是學校美勞課失敗的作品，但假如是7歲學童做的，那就相當不錯了。」

美國海關暨邊境保護局查獲的這批窩藏冰毒的「假西瓜」，以西瓜皮圖案包裝紙製成。（美聯社）

墨西哥販毒集團是美國冰毒的主要來源。這兩起緝毒成果均屬於美國政府打擊非法類鴉片止痛劑「芬太尼」（Fentanyl）的阿波羅行動（Operation Apollo），行動去年10月從南加州開始執行，後來擴及亞利桑那州。奧塔伊梅薩邊境口岸主任赫南德茲（Rosa E. Hernandez）表示，販毒集團走私手法不斷更新，CPB將繼續以更新更好的方式阻止危險藥品與其他違禁品進入美國。

在農產品藏匿毒品跨境走私非法物品很常見，香蕉是最常受到利用的水果，不過官員最近在起司、酪梨發現了夾藏毒品的案例。今年喬治亞州亞特蘭大市郊一處農貿市集也有芹菜卡車遭查獲藏有超過1噸的冰毒，加州有一批南瓜藏了6噸冰毒。去年在邊境查獲墨西哥辣椒醬箱內夾帶3000磅（1360公斤）麻醉藥品與古柯鹼。其他被毒販當成運毒幌子的農產品還包括綠豆、糖、麵粉。