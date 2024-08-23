立委鍾佳濱屏東服務處21日舉辦的志工團登山活動，該隊伍有20人於22日下午橫跨屏東、台東的浸水營古道健行時，遭到虎頭蜂群攻擊，3人被螫傷，其中41歲洪姓領隊遭蜂群圍擊倒地不起，全身上下至少30處遭螫傷的傷口，送醫後不治；據悉，由於事發地點位於浸水營步道東段，因受凱米颱風影響封閉時間至8月31日，該隊伍疑似「爬黑山」，對此，屏東縣警局表示，該志工團隊伍有合法申請入山，而鍾佳濱服務處回應，確認相關細節中。

據悉，志工團至浸水營古道健行橫跨屏東、台東，卻於「加羅板部落出口附近」遭到虎頭蜂群攻擊，而該處屬於浸水營步道東段，然而，農業部林業及自然保育署網站公告，浸水營古道東段受凱米颱風影響，加羅板溪暴漲未退，封閉時間延長至8月31日，將視路況更新開放，而浸水營古道西段與前段部分，先前因凱米颱風強襲影響暫停開放，直到這個月8日才重新開放；另外，屏東縣警察局回應，該志工團隊伍有合法申請入山。

該志工團於為開放期間從屏東健行至台東，進入「浸水營步道東段」遭懷疑「爬黑山」，據《ETtoday新聞雲》報導，舉行此次健行活動的立委鍾佳濱屏東服務處回應，將進行了解，並表示該趟健行是委由旅行社辦理，正在詢問旅行社相關細節中。

昨(22)日下午台東縣消防局接獲通報，浸水營古道有來自屏東的20人登山團體遭虎頭蜂群攻擊，有3人遭螫傷，而其中41歲洪姓領隊遭大量蜂群圍攻無法靠近，最後倒地不起，全身上下至少30處遭螫傷的傷口，消防員抵達後，當場為洪男打3支強心劑後，生命跡象恢復穩定，但送至大武衛生所治療時突然又情況不穩，轉至馬偕醫院後搶救不治。

另外，遭到蜂群螫傷的46歲高中生與19歲女生自行脫困，身體多處螫傷，送往大武衛生所，意識清楚，生命跡象穩定。

領隊邱小姐昨(22)日晚間說明事發經過指出，遭叮的41歲洪男也是領隊之一，因步伐較快，到了某轉彎處率先發現有攻擊人的蜜蜂，在現場戒護並叫其他團員趕快往上跑，因此被嚴重螫傷。

嚮導前往察看發現現場及洪男身上仍有許多虎頭蜂，趕緊打119報案，經過1小時眾人都去關心、深怕他失去意識，不斷與他對話，發現他翻動身體且有反應，終於等到搜救隊，很感謝也很抱歉動用社會資源。