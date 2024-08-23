科幻驚悚片《超完美家政婦》（Subservience）找來《變形金剛》性感女星梅根福克斯，與近年以大尺度電影《禁錮之慾》竄紅的「義大利版格雷」米歇爾莫羅尼主演，故事描述「尼克」在女兒的懇求下，購買了最新型的精密AI機器人「愛麗絲」協助家務，沒想到「她」產生了自我意識、逐漸失控，並想取代尼克妻子「梅姬」的位置，威脅到尼克與家人的性命。

梅根福克斯曾於2009年的邪典恐怖喜劇《辣的要命》（Jennifer's Body）中展現她作為尖叫女王的潛力，這次可能為她刷新大銀幕恐懼指數，預告中梅根福克斯所飾演的AI機器人「愛麗絲」頂著完美平滑的面孔，微笑打理家務，當眾人以為一切順利時，「愛麗絲」卻漸漸顯露反常的嫉妒心和掌控慾，並出現逾矩行為與攻擊性，前後的反差讓人不寒而慄。

米歇爾莫羅尼在《超完美家政婦》不吝展現絕佳身材。（車庫娛樂提供）

《超完美家政婦》面向的似乎是更成熟的觀眾，這點由選角可見一斑，男主角找來「行走的費洛蒙」義大利男星米歇爾莫羅尼，他以在《禁錮之慾》中霸道黑手黨老大一炮而紅、圈粉無數。但他笑說：「如果你認識私下的我，絕對不會認為我是性感象徵，我至今還是不理解為什麼，這可能要歸功於我在《禁錮之慾》裡飾演一個英俊的黑道老大，但那個角色跟我本人差異很大。」

儘管如此，莫羅尼在《超完美家政婦》依舊毫不吝嗇地展現超高顏值與絕佳身材，讓這對銀幕搭檔還沒亮相便引起廣泛討論。他也在社群媒體貼出與梅根福克斯在片場互動的影片，不論是一起盪鞦韆，還是休息時笑鬧，都展現十足的好交情，讓人相當期待2人在片中會擦出什麼樣的火花。《超完美家政婦》9月13日在台上映。